Тина Канделаки: в командном формате сборная России вне конкуренции

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала выступления российских фигуристов на командном чемпионате мира в Японии. Сборная России впервые в истории одержала победу на этом турнире.



«Аня Щербакова, Лиза Туктамышева, Миша Коляда, Женя Семененко, Настя Мишина с Сашей Галлямовым и Вика Синицина с Никитой Кацалаповым — если по отдельности составить конкуренцию нашим звездам фигурного катания можно, то в командном формате и прямо сейчас — точно нет.



Командные форматы вообще наша история. Флаг страны, дискриминированный чиновниками от международного спорта, своей силы не утратил, и когда Аня Щербакова выходит на лёд, она знает, что её поддерживает и Лиза, и все остальные члены команды, и, разумеется, вся страна.



Так обстоит дело с каждым спортсменом любой нашей сборной. И именно так: вложив весь свой талант, поймав себя на пике формы, сложив картину из отдельных кусочков пазла, наши спортсмены и тренеры дают результат, который превосходит самые смелые ожидания.



Россия — победитель командного чемпионата мира по фигурному катанию. Впервые в истории!» — написала Кандалики в своём телеграм-канале.

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