Российские фигуристы сделали общее фото с золотыми медалями после победы на командном ЧМ

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» совместное фото российских фигуристов с золотыми медалями. Сегодня, 17 апреля, сборная России одержала историческую победу на командном чемпионате мира, досрочно гарантировав себе первое место.

Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, одержали победу в произвольном танце. Михаил Коляда и Евгений Семененко стали третьим и пятым соответственно в мужском одиночном катании. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, победили в произвольной программе. А в женском одиночном катании произвольную программу выиграла Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева по её итогам стала третьей.

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