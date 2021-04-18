Тренер Трусовой: Саша умеет всё, но когда в программе столько четверных, это исчезает

Тренер по фигурному катанию Мария Боровикова поделилась подробностями работы с российской фигуристкой Александрой Трусовой, которой она даёт уроки скольжения.
«Мы начали сотрудничать ещё со времен, когда Саша каталась у Александра Волкова. Учили её скольжению, дорожкам шагов, вращениям. Потом был перерыв, затем уже из группы Этери Георгиевны обращались. Мы много и плодотворно работали перед чемпионатами мира, оттачивали в том числе хореографию. Очень довольна показательной программой Саши сезона-2019/20 — мы с таким упоением трудились над её дорожками и вращениями, я прямо наслаждалась! А в минувшем сезоне мало виделись — лишь осенью Саша иногда приезжала, затем всё.
Многие критикуют Трусову за её интерес только к прыжкам? В том-то и дело, что на тренировках Саша выполняет отличные дорожки, красиво скользит, двигает руками и ногами. Делает это всегда с энтузиазмом и всё умеет. Но когда в программе столько четверных прыжков, всё исчезает. Она просто не успевает подумать, тратит колоссальные физические силы и дыхание. Я не берусь её судить, ведь Саша — единственная в мире спортсменка с таким набором ультра-си, у неё свои козыри. Но их трудно сочетать с нашими хореографическими наработками», — приводит слова Бориковой «Матч ТВ».
- 18 апреля 2021
-
12:32
-
12:03
-
11:49
-
11:37
-
10:11
-
00:29
- 17 апреля 2021
-
23:47
-
23:19
-
22:45
-
22:25
-
21:47
-
21:26
-
20:10
-
19:36
-
19:18
-
18:45
-
18:25
-
17:32
-
16:59
-
16:50
-
16:18
-
16:00
-
15:42
-
15:18
-
14:36
-
14:19
-
14:11
-
13:58
-
13:48
-
13:32
-
13:27
-
13:17
-
13:16
-
13:05
-
13:00