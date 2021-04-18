Тренер Трусовой: Саша умеет всё, но когда в программе столько четверных, это исчезает

Тренер по фигурному катанию Мария Боровикова поделилась подробностями работы с российской фигуристкой Александрой Трусовой, которой она даёт уроки скольжения.



«Мы начали сотрудничать ещё со времен, когда Саша каталась у Александра Волкова. Учили её скольжению, дорожкам шагов, вращениям. Потом был перерыв, затем уже из группы Этери Георгиевны обращались. Мы много и плодотворно работали перед чемпионатами мира, оттачивали в том числе хореографию. Очень довольна показательной программой Саши сезона-2019/20 — мы с таким упоением трудились над её дорожками и вращениями, я прямо наслаждалась! А в минувшем сезоне мало виделись — лишь осенью Саша иногда приезжала, затем всё.



Многие критикуют Трусову за её интерес только к прыжкам? В том-то и дело, что на тренировках Саша выполняет отличные дорожки, красиво скользит, двигает руками и ногами. Делает это всегда с энтузиазмом и всё умеет. Но когда в программе столько четверных прыжков, всё исчезает. Она просто не успевает подумать, тратит колоссальные физические силы и дыхание. Я не берусь её судить, ведь Саша — единственная в мире спортсменка с таким набором ультра-си, у неё свои козыри. Но их трудно сочетать с нашими хореографическими наработками», — приводит слова Бориковой «Матч ТВ».

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