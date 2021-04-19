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Евгений Плющенко показал, как выглядит его обед на Мальдивах

Евгений Плющенко показал, как выглядит его обед на Мальдивах
Фигурное катание 0
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео с отдыха на Мальдивах. Бывший спортсмен, а ныне тренер показал, как выглядит его обед.

«Отдых отдыхом, а обед по расписанию!» — подписал видео Плющенко.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко

Евгений отдыхает на Мальдивах с женой, музыкальным продюсером Яной Рудковской, и сыном Александром.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.

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