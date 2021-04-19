«Посмотрите на фото, от них огонь исходит». Бойкова — о новом показательном номере

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, опубликовала фотографии с их выступления с новым показательным номером.
«Премьера состоялась и довольно успешно! Нам безумно понравилось катать наш новый показательный, в котором мы реально можем кайфовать. Для нас эта программа стала глотком свежего воздуха, толчком к развитию нашего мастерства как в катании, так и в отношении друг к другу (просто посмотрите на эти фотографии, от них же огонь исходит).
Мы благодарны постановщику версии Бонда 2.0 Николаю Морошкину и нашим тренерам за то, что идея воплотилась", — написала Бойкова.
Пост доступен в «инстаграме» Александры Бойковой
На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме (Швеция) Бойкова и Козловский заняли третье место. Золото досталось ещё одной российской паре Анастасия Мишина – Александр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Отставание от обладателей золотых медалей составило 10 баллов.
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