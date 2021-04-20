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Постановщик Комолов — о «Болеро» Валиевой: там ещё много работы, но по замыслу отлично

Постановщик Комолов — о «Болеро» Валиевой: там ещё много работы, но по замыслу отлично
Фигурное катание 0

Российский хореограф-постановщик Сергей Комолов прокомментировал произвольную программу Даниила Глейхенгауза «Болеро» для Камилы Валиевой.

«Многие работы Даниила Глейхенгауза мне нравятся. Валиева со своим «Болеро», например. Понятно, что там ещё много работы, но по замыслу отлично. Её успеют доработать до Олимпиады, если будет цель. А говорить можно сейчас многое, но ничто не помешает им поменять программу, если они примут такое решение. Когда у тебя в штате есть классный постановщик, можно хоть каждый день менять программы», — приводит слова Комолова «Матч ТВ».

Напомним, что в тренерском штабе Этери Тутберидзе планируют оставить произвольную программу «Болеро» с сезона-2020/21 на олимпийский сезон.

Баюл ответила хореографу группы Тутберидзе на слова о плагиате, показав видео с Валиевой
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