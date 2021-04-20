Ирина Слуцкая — о командном чемпионате мира: я верила в нашу безоговорочную победу

Серебряный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась эмоциями от победы сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

«Конечно же, я смотрела командный чемпионат мира, и, как и все, всем сердцем болела за нашу сборную. Ждала красивого и сильного проката. В итоге не разочаровалась.

В свете отсутствия конкуренции, конечно, российские спортсмены изначально были несомненными фаворитами. У нас самые сильные позиции по отношению ко всему миру, в трех дисциплинах из четырех были представлены лидеры. Но и выступления были очень уверенными, все показали себя очень хорошо.

Сейчас в мире нет ни одной страны, которая могла бы представить хотя бы три дисциплины из четырёх на высоком уровне, поэтому я верила в нашу безоговорочную победу. У нас самый сбалансированный и сильный состав, так что успех закономерный.

В целом судейство, на мой взгляд, было правильным, но вот что касается второй оценки Лизы Туктамышевой, то, мне кажется, при её прекрасном катании баллы должны были быть выше. Она показывает прогресс в плане компонентов, судьям необходимо это отметить. Но главное — это победа российской сборной, на результат оценки не повлияли", — приводят слова Слуцкой «Известия».