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Ирина Слуцкая — о командном чемпионате мира: я верила в нашу безоговорочную победу

Ирина Слуцкая — о командном чемпионате мира: я верила в нашу безоговорочную победу
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Серебряный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась эмоциями от победы сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

«Конечно же, я смотрела командный чемпионат мира, и, как и все, всем сердцем болела за нашу сборную. Ждала красивого и сильного проката. В итоге не разочаровалась.

В свете отсутствия конкуренции, конечно, российские спортсмены изначально были несомненными фаворитами. У нас самые сильные позиции по отношению ко всему миру, в трех дисциплинах из четырех были представлены лидеры. Но и выступления были очень уверенными, все показали себя очень хорошо.

Сейчас в мире нет ни одной страны, которая могла бы представить хотя бы три дисциплины из четырёх на высоком уровне, поэтому я верила в нашу безоговорочную победу. У нас самый сбалансированный и сильный состав, так что успех закономерный.

В целом судейство, на мой взгляд, было правильным, но вот что касается второй оценки Лизы Туктамышевой, то, мне кажется, при её прекрасном катании баллы должны были быть выше. Она показывает прогресс в плане компонентов, судьям необходимо это отметить. Но главное — это победа российской сборной, на результат оценки не повлияли", — приводят слова Слуцкой «Известия».

Ирина Слуцкая: для меня командный ЧМ не является до конца понятным
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