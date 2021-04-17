Ирина Слуцкая: для меня командный ЧМ не является до конца понятным

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая подвела итоги выступления сборной России на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).
«Для меня командный чемпионат мира, также как и командные соревнования вообще в фигурном катании, не до конца являются понятными. Это, конечно, здорово, что ребята могут почувствовать командный дух, выиграть такие крупные соревнования. На сегодняшний день мы являемся безусловными лидерами, и от этого на душе очень приятно», — приводит слова Слуцкой «Матч ТВ».
Также Слуцкая высказалась о контенте чемпионки мира Анны Щербаковой, которая в сезоне-2020/2021 после чемпионата страны исполняла только один четверной прыжок – флип, а не лутц, который был её визитной карточкой год назад.
«Я не думаю, что, судя по выступлениям, у Ани есть какие-то проблемы. Она в прекрасной форме, она прекрасно исполняет наисложнейшие прыжки и каскады. Поэтому если выбор пал на другой прыжок, значит, есть какие-то причины или предпочтения одного прыжка другому», — сказала Слуцкая.
- 17 апреля 2021
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