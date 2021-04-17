Отныне Коляда – явный претендент на медаль Олимпиады. Мише по зубам даже великий Ханю

На командном чемпионате мира личные успехи и достижения как будто уходят на второй план. Все считают баллы в общем зачёте и радуются тотальному доминированию России. Интересно, что наиболее важным итогом турнира для России стала не одна из многочисленных побед девочек и пар, а бронза Михаила Коляды среди мужчин.

Теперь осторожные разговоры о борьбе российского фигуриста за медаль Олимпиады получили железобетонное основание. С этого момента Коляда – не один из множества соискателей олимпийской бронзы, а главный претендент.

Да и победа над великим японцем Ханю уже не кажется фантастикой.

Коляда снова в топе

В этом сезоне Михаила Коляду не узнать. Из проблемного фигуриста, заваливающего важные старты, он превратился в безоговорочного лидера российской сборной. Его преображение стало результатом работы с Алексеем Мишиным, к которому Коляда перешёл прошлым летом. Профессор полностью изменил подход спортсмена к тренировкам и помог ему обрести уверенность. Уже на старте Михаил показал, что готов бороться за самые высокие места на крупных турнирах. На чемпионате мира фигурист занял пятое место, а на «команднике» уступил только непобедимым Ханю и Чену в произвольной программе. Лидер сборной России вернулся из небытия и бросил вызов лучшим фигуристам мира.

Удачное выступление в Осаке подтвердило то, о чём все мечтали, но боялись говорить вслух. Российский фигурист – явный претендент на пьедестал Олимпиады в мужском одиночном разряде. Несмотря на то, что спортсмен больше года не выступал на международной арене и вынужден кататься в первых разминках, судьи по-прежнему помнят его вдохновенное катание и не скупятся на высокие оценки. Надбавки за элементы и баллы за интерпретацию у него не уступают Ханю и Чену.

«Он может достойно бороться с лидерами. Миша заканчивает сезон с воодушевлением, на высокой ноте. Очень важно войти в следующий сезон, не растеряв всё то, что наработано сейчас, где-то что-то подкорректировать и сделать ещё лучше. Нужно и дальше идти с боем: пройти отбор на национальном чемпионате, а потом ехать на чемпионат Европы, Олимпийские игры и чемпионат мира», — сказала Ирина Слуцкая «Чемпионату».

Вот это мужики! Наконец-то российские фигуристы не посыпались на чемпионате мира! Евгений Семененко и Михаил Коляда блестяще начали главный турнир сезона. Неужели будет медаль?

Программа Коляды требует усложнения

При очевидном таланте Коляды и благосклонном отношении к нему арбитров ему явно не хватает сложности прыжков. Три четверных на две программы (не самые дорогие тулупы) – очень скромный набор для борьбы за пьедестал крупных турниров. В арсенале Миши есть великолепный четверной лутц, но элементу пока не хватает стабильности. По словам фигуриста, проблемы возникали из-за нехватки физических сил. В группе Мишина Коляду планомерно подводят к олимпийскому сезону и события не форсируют. На тренировках спортсмен выезжает и сальхов, и лутц в четыре оборота, а на одном из видео легко справляется с каскадом из четверного лутца и тройного тулупа.

Сам фигурист признавался, что у него в планах вернуть в программы самый сложный из четверных прыжков. Что же касается сальхова, то спортсмен зашёл на него на Кубке Первого канала. И хотя попытка вышла провальной, сам её факт говорит о том, что Коляда намерен усложняться, а значит, у него есть все шансы, чтобы побороться в Пекине за бронзу.

«Белый ворон» — олимпийская программа

Серьёзную заявку на успех Михаил сделал ещё в этом году, когда представил новую произвольную программу, ставшую одной из лучших постановок сезона. Его «Белый ворон» — гениальный номер, полностью отражающий характер спортсмена, его непростой путь к вершине и постоянное стремление к внутренней свободе. Илья Авербух, подобравший Коляде образ танцовщика Рудольфа Нуреева, попал в точку. Изящные линии, пронзительная музыка, яркая история — эта программа действительно заслуживает того, чтобы стать олимпийской.

«Это гениальная постановка, Мише очень идёт этот костюм. Он выглядит уверенно, в катании появилась элитность. У Коляды уже были высоченные и классные прыжки, которые всегда получают максимум от жюри. Такую программу, думаю, можно было и оставлять на Олимпийские игры», — говорил о постановке Максим Ковтун.

Чтобы решиться на смену программы, признанной безоговорочным шедевром, нужно обладать недюжинной смелостью и полной уверенностью в том, что новая постановка будет не хуже. Сейчас лишь очевидно, что «Белый ворон» точно может помочь Коляде в борьбе за олимпийский пьедестал.

Коляду считали безвольным, а теперь он побеждает на характере. Да Мишин просто гений! Провал на Олимпиаде мог сломать Михаила, но он вернулся и стал гораздо сильнее. А у этого парня стальной стержень!

Коляда может составить конкуренцию Ханю?

Конкуренция в мужском одиночном катании сейчас выше, чем в любом другом виде. Лидерство космического американца Нейтана Чена кажется незыблемым, как и второе место легендарного японца Юдзуру Ханю. А всем остальным, включая Коляду, остаётся борьба за третью позицию. Однако в олимпийском сезоне расклад сил может поменяться. Если поражение Чена на Олимпиаде станет невероятной сенсацией, то вот позиция Ханю может пошатнуться. Двукратный олимпийский чемпион уже не выглядит настолько легко и волшебно, как в свои лучшие годы.

Накопившиеся проблемы со здоровьем сказываются на прыжковой технике и приводят к частым падениям. Если Коляда добавит ещё два четверных, в числе которых будет лутц, то теоретически превзойдёт Ханю нынешнего образца. Но нужно помнить, что японец прыгает не сольный тулуп, а два каскада, один из которых с сальховом и ойлером, поэтому Михаилу придётся усложнять и некоторые каскады, но потенциал для этого определённо существует. Кажется, нашему Мише по зубам даже великий Ханю.

Конечно, спад Юдзуру не должен никого не обольщать. Во-первых, колоссальный опыт поможет ему подойти к Олимпиаде на пике формы. Во-вторых, и помимо великого японца у Коляды множество соперников в борьбе за медаль.

Но если российский фигурист всё-таки покорит олимпийский пьедестал, то произойдёт это во многом благодаря его прорыву на командном чемпионате мира в Осаке. Поэтому его успех на командном чемпионате мира просто невозможно переоценить.