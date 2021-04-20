Дмитрий Козловский: мы были способны выиграть чемпионат мира

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился мнением о бронзовых медалях, завоёванных на чемпионате мира 2021 года.
«Не очень хотелось бы жалеть о том, что уже случилось. Любой спортсмен хочет выиграть чемпионат мира. Были ли мы на это способны? Конечно, мы были на это способны! Вопрос лишь в том, чего не сделали лично мы. На что накатали, то и получили. Расстраиваться и думать об этом? Я об этом уже давно не вспоминаю. Сейчас уже начинается межсезонье, когда нужно зайти на большую дугу и подойти к такому мероприятию, как Олимпиада. Это непросто.
Мишина и Галлямов показали по-настоящему чистое, хорошее катание. Китайцев я не смотрел даже в повторе, но слышал, что у них были какие-то помарки. Мы допустили ошибки», — приводит слова Козловского Sport24.
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