Дмитрий Козловский: мы были способны выиграть чемпионат мира

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился мнением о бронзовых медалях, завоёванных на чемпионате мира 2021 года.

«Не очень хотелось бы жалеть о том, что уже случилось. Любой спортсмен хочет выиграть чемпионат мира. Были ли мы на это способны? Конечно, мы были на это способны! Вопрос лишь в том, чего не сделали лично мы. На что накатали, то и получили. Расстраиваться и думать об этом? Я об этом уже давно не вспоминаю. Сейчас уже начинается межсезонье, когда нужно зайти на большую дугу и подойти к такому мероприятию, как Олимпиада. Это непросто.

Мишина и Галлямов показали по-настоящему чистое, хорошее катание. Китайцев я не смотрел даже в повторе, но слышал, что у них были какие-то помарки. Мы допустили ошибки», — приводит слова Козловского Sport24.