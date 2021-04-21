«Ангелы Плющенко» показали новые фото Юлии Липницкой с учениками

Академия «Ангелы Плющенко» на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии с тренировок, которые ведёт олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая.

«Доброе утро. Всем успешного дня! На фото в карусели рабочие моменты. Тренер Юлия Липницкая с юными учениками», — говорится в описании к фото.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012). Юлия завершила спортивную карьеру в 2017 году.

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