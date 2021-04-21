Оксана Баюл показала фото мужа и дочки

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Бывшая спортсменка показала фото мужа и дочки в саду. Супругом Баюл является продюсер Карло Фарино. Оксана родила дочь Софию в 2015 году.

«Я благодарна за своё счастье. Моя мама подарила мне жизнь, никто не сможет её заменить! Тренер — не мать и никогда ею не будет. Мне было 13 лет, когда умерла моя мама, и я благодарна за потрясающие воспоминания о ней», — написала Баюл.

Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл

Баюл — чемпионка мира (1993), двукратный призёр чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратная чемпионка Украины (1993, 1994).

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