Туктамышева рассказала, как решилась на откровенную фотосессию в журнале Maxim

Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как решилась на откровенную фотосессию.

«Я открыто говорю, что общаюсь со спортивным психологом. Вернее, работала, когда были кризисные моменты. Это очень полезно, потому что ты больше понимаешь свои проблемы, с чем нужно больше работать, как себя настраивать. Ты можешь абсолютно отключиться от фигурного катания, не переживать, потому что твоё тело знает. Обычно от головы, от своих мыслей идут ошибки, плохое катание — и может провалиться сезон. Поэтому я работала со спортивным психологом, и это мне помогло. Спасибо ему большое.



Обсуждала ли с психологом фотосессию в журнале Maxim? Да нет. Мне казалось, что я решусь на это ещё два года назад. Знала, что в моей жизни будет такая фотосессия. Думала, что примут хуже, если честно. Очень много положительных отзывов. Хейт? Да, потому что я спортсменка, фигуристка. Я не понимаю, в чём проблема, но люди задавались вопросом «зачем?»



Тренер дал согласие на фотосессию практически сразу. Не было страшно спрашивать. Почему-то я знала, что Алексей Николаевич сразу согласится. У нас очень доверительные отношения. Если есть какой-то проект, я сначала иду к Алексею Николаевичу, а потом уже соглашаюсь или нет», — сказала Туктамышева в программе «Вечерний Ургант».