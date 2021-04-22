Анна Щербакова объяснила, почему Этери Тутберидзе требовательно общается с ученицами

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова рассказала, как её тренер Этери Тутберидзе общается с ученицами.

«Требовательно, потому что ей нужен результат, чтобы мы показывали максимум того, на что мы способны. Потому что, мне кажется, иногда мы сами можем от себя чего-то не ждать. То есть она понимает, что мы можем на самом деле, и хочет от нас всех всего самого лучшего.



Она становится второй мамой для фигуристок и переживает за каждое движение? Потому что столько работы вложено. Они вкладывают свою работу в нас, а мы показываем работу, которая была проделана», — сказала Щербакова в программе «Пусть говорят».

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