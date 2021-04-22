Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Анна Щербакова объяснила, почему Этери Тутберидзе требовательно общается с ученицами

Анна Щербакова объяснила, почему Этери Тутберидзе требовательно общается с ученицами
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова рассказала, как её тренер Этери Тутберидзе общается с ученицами.

«Требовательно, потому что ей нужен результат, чтобы мы показывали максимум того, на что мы способны. Потому что, мне кажется, иногда мы сами можем от себя чего-то не ждать. То есть она понимает, что мы можем на самом деле, и хочет от нас всех всего самого лучшего.

Она становится второй мамой для фигуристок и переживает за каждое движение? Потому что столько работы вложено. Они вкладывают свою работу в нас, а мы показываем работу, которая была проделана», — сказала Щербакова в программе «Пусть говорят».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

«Столько кругов ада нигде больше не проходят». Экс-ученица Тутберидзе — о работе с Этери
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021