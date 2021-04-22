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Михаил Коляда — о командном чемпионате мира: я хотел победить ради супруги

Михаил Коляда — о командном чемпионате мира: я хотел победить ради супруги
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Российский фигурист Михаил Коляда оценил выступление на командном чемпионате мира в Осаке. Он стал победителем соревнований в составе сборной России. В короткой программе Михаил занял пятое место, в произвольной — третье.

«Если быть откровенным, было волнительно, но очень приятно. Конечно же, есть такое, что и коленки трясутся, и бывает так, то что не понимаешь – куда руку и ногу собрать, что вообще происходит с тобой. Но с каждым стартом становится всё легче и легче. Тем более когда публика поддерживает, волнение отходит сразу же на второй план.

Ради кого я хотел победить? Ради супруги. Она первая поздравила? Конечно. Она была дома, в Питере. Вообще она ездила со мной на соревнования, но поскольку там эти все ограничения и очень сложно с пересечением границ, поэтому она осталась дома», – сказал Коляда в эфире программы «Пусть говорят».

В июле 2019 года Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей за Венгрию.

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