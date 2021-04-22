«Даже не верится!» Елизавета Туктамышева показала фото с «великолепным» Иваном Ургантом

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. На снимке спортсменка стоит рядом с известным телеведущим и шоуменом Иваном Ургантом.

«Даже не верится, но это случилось! Наконец-то я попала на «Вечерний Ургант»! А то только говорили обо мне. С великолепным Иваном Ургантом», — подписала она фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

В сезоне-2020/2021 24-летняя Туктамышева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, а также в составе сборной России стала чемпионом мира в командных соревнованиях фигуристов.

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