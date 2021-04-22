Елизавета Туктамышева объяснила, почему серебро ЧМ-2021 для неё ценнее, чем золото ЧМ-2015

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сравнила значимость наград, завоёванных ею на чемпионатах мира 2015 и 2021 годов. Шесть лет назад она завоевала золото, а в 2021-м году — серебро.

«В нынешнем сезоне я готовилась уже с радостью, что могу выступить на чемпионате мира. В моём случае в нынешнем фигурном катании очень сложно попасть на чемпионат мира, поэтому я была безумно рада этой возможности. На самом деле не думала о местах, хотелось просто выступить хорошо.



Когда после короткой программы стала третьей, у меня появилась мысль, что, возможно, я буду на пьедестале в этот раз. И когда узнала после произвольной, что буду на пьедестале, была буря эмоций. А когда узнала, что вторая, то была максимально счастлива.



Это серебро для меня ценнее, чем то золото, которое я выиграла в 2015-м. Здесь было намного тяжелее, уровень фигурного катания был намного выше, чем в 2015-м. Преодоления себя в этом сезоне было больше. Наверное, возраст тоже влияет. Может, я забыла те ощущения, но, мне кажется, тогда было легче. Сейчас больше осознанности, но в то же время и больше удовольствия. И всё-таки тяжелее немножко», – сказала Туктамышева в эфире программы «Пусть говорят».

В составе сборной России Туктамышева в этом сезоне также выиграла командный чемпионат мира в Осаке.

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