Евгений Семененко: я стараюсь тянуться за Колядой. У нас с ним хорошие отношения

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о командном чемпионате мира в Осаке (Япония), а также о взаимоотношениях с Михаилом Колядой.

«В Осаке я испытал новые эмоции, ощущения, для меня было в новинку участвовать в таких серьёзных международных соревнованиях. Это бесценные эмоции.



Музыку из «Бандитского Петербурга» для короткой программы предложил я, тренеры одобрили. Мы считаем, что это был удачный выбор. Это было необычно, немного фигуристов ездят на соревнования с русскими песнями.



У нас хорошие отношения с Михаилом Колядой. Я стараюсь за ним тянуться, смотрю на него, беру от него положительные качества и за пределами льда», — сказал Евгений Семененко в эфире программы «Пусть говорят».