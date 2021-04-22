Оксана Баюл показала видео тренировки дочери на льду

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала видео тренировки своей дочки Софии.
«Одна нога была сильнее другой. Не сегодня», — подписала видео Баюл.
Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл
Подписчики так оценили видео:
«Умничка».
«Молодец».
«Когда у неё первые соревнования?»
«Она у Вас прекрасная девочка, восхищаюсь Вами».
«Славная девочка. Будущая чемпионка».
Супругом 43-летней Баюл является продюсер Карло Фарино. Оксана — чемпионка мира (1993), двукратный призёр чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратная чемпионка Украины (1993, 1994), заслуженный мастер спорта Украины.
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