Оксана Баюл показала видео тренировки дочери на льду

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала видео тренировки своей дочки Софии.

«Одна нога была сильнее другой. Не сегодня», — подписала видео Баюл.

Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл

Подписчики так оценили видео:

«Умничка».

«Молодец».

«Когда у неё первые соревнования?»

«Она у Вас прекрасная девочка, восхищаюсь Вами».

«Славная девочка. Будущая чемпионка».

Супругом 43-летней Баюл является продюсер Карло Фарино. Оксана — чемпионка мира (1993), двукратный призёр чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратная чемпионка Украины (1993, 1994), заслуженный мастер спорта Украины.

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