«Мысли есть». Плющенко показал фото с отдыха на Мальдивах, Губерниев отреагировал

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал свежее фото с отдыха на Мальдивах.
«Мысли есть», — подписал снимок Евгений.
Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко
На пост Плющенко отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Мысли есть — их не может не быть».
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
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