«Невероятно красивая». Подписчики оценили фото Этери Тутберидзе на шоу «Вечерний Ургант»

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала фотографию со съёмок программы «Вечерний Ургант». Вместе с Тутберидзе в передаче, ведущим которой является известный российский шоумен Иван Ургант, снялись тренер по прыжкам Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, входящие в её штаб.
Фото доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе
Подписчики так оценили фотографию Тутберидзе:
«Вы, как всегда, бесподобны!»
«Ого».
«Невероятно красивая».
«Этери Георгиевна сногсшибательно выглядит!»
За время работы Тутберидзе, в частности, подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, чемпионку Европы Алёну Косторную.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 апреля 2021
-
16:42
-
16:26
-
16:20
-
14:28
-
13:00
-
12:43
-
11:49
-
11:48
-
10:52
-
09:58
-
09:58
-
09:47
-
09:05
-
08:43
-
08:36
- 22 апреля 2021
-
23:20
-
21:39
-
20:35
-
20:17
-
19:13
-
17:52
-
16:16
-
15:06
-
14:21
-
13:54
-
13:48
-
13:48
-
12:47
-
12:03
-
11:15
-
11:11
-
11:05
-
10:25
-
10:07
-
09:54