Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Невероятно красивая». Подписчики оценили фото Этери Тутберидзе на шоу «Вечерний Ургант»

«Невероятно красивая». Подписчики оценили фото Этери Тутберидзе на шоу «Вечерний Ургант»
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала фотографию со съёмок программы «Вечерний Ургант». Вместе с Тутберидзе в передаче, ведущим которой является известный российский шоумен Иван Ургант, снялись тренер по прыжкам Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, входящие в её штаб.

Фото доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе

Подписчики так оценили фотографию Тутберидзе:

«Вы, как всегда, бесподобны!»
«Ого».
«Невероятно красивая».
«Этери Георгиевна сногсшибательно выглядит!»

За время работы Тутберидзе, в частности, подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, чемпионку Европы Алёну Косторную.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Анна Щербакова объяснила, почему Этери Тутберидзе требовательно общается с ученицами
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021