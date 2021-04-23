«Невероятно красивая». Подписчики оценили фото Этери Тутберидзе на шоу «Вечерний Ургант»

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала фотографию со съёмок программы «Вечерний Ургант». Вместе с Тутберидзе в передаче, ведущим которой является известный российский шоумен Иван Ургант, снялись тренер по прыжкам Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, входящие в её штаб.

Фото доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе

Подписчики так оценили фотографию Тутберидзе:

«Вы, как всегда, бесподобны!»

«Ого».

«Невероятно красивая».

«Этери Георгиевна сногсшибательно выглядит!»

За время работы Тутберидзе, в частности, подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, чемпионку Европы Алёну Косторную.

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