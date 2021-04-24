Щербакова и Чен стали спортсменами месяца по версии Американской спортивной академии

Российская фигуристка Анна Щербакова и американец Нэйтан Чен стали спортсменами месяца по версии Американской спортивной академии, отметившей их победы в марте 2021 года на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).



На сайте организации отмечается, что в 2021 году Чен завоевал третий подряд титул чемпиона мира по фигурному катанию, а также выиграл 13 титулов за последние три сезона. В качестве заслуг россиянки в академии отметили семь чистых тройных прыжков Щербаковой в произвольной программе, которые она исполнила на чемпионате мира, что позволило ей одержать победу на турнире.



17-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), чемпионка мира (2021), победитель командного чемпионата мира (2021), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019). Мастер спорта России международного класса.

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