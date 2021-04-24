«За ребят переживала и радовалась больше, чем за себя». Мишина — о командном ЧМ в Японии

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, поделилась впечатлениями от участия в командном чемпионате мира 2021 года, проходившем в Осаке (Япония).



«Командный чемпионат мира — 2021. Для нас это первый опыт выступления на таких соревнованиях. Они запомнятся навсегда! Спасибо нашей команде!



А ещё, здорово, что на арене вновь присутствовали зрители!



P.S. За ребят я переживала и радовалась больше, чем за себя», — написала Мишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Мишиной в «Инстаграме».

Напомним, на командном чемпионате мира Мишина и Галлямов одержали победу в произвольной программе. А чемпионат мира 2021 года, который проходил в Стокгольме (Швеция), стал дебютным для пары. Спортсмены из Санкт-Петербурга сходу взяли золотые медали, опередив пару из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун на 1,88 балла. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла.