«Сам пишу свою поэму». Фигурист Марк Кондратюк — о своём художественном творчестве

17-летний российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о второй стороне своего таланта – художественном творчестве.

Как фигурист Кондратюк стал знаменит после Кубка Первого канала, где своим блестящим выступлением заставил заплакать Евгению Медведеву.

«Как провожу свободное время? Гуляю по центру в сторону «Депо». Ещё мне нравятся галереи современного искусства и магазины с антикварными книгами.

Любимые художники? Из столпов выберу Казимира Малевича и Жан-Мишеля Баския. А из молодых российских Алину Глазун, Ирину Корину и стрит-артиста Максима Има.

Рисовать на заказ? В подарок – да, писал. А за деньги на заказ не люблю работать, даже если просят друзья или музыканты. Мне нравится, когда выбирают одну из уже имеющихся работ или ставят минимальные рамки.

Каким стихотворением опишу свою сегодняшнюю жизнь? Найти такое невозможно. Сейчас со мной происходит много интересных событий, поэтому я сам пишу свою поэму», — сказал Кондратюк в интервью Tatler.

Фото можно посмотреть на странице Марка Кондратюка в «Инстаграме».