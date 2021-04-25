«Наконец-то доползла до бассейна». Александра Бойкова показала фото в купальнике

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, в сториз» своего «инстаграма» поделилась с подписчиками новым фото, на котором она предстала в купальнике.



«Наконец-то и я доползла до новогорского бассейна», — написала Бойкова.

Напомним, на чемпионате мира 2021 года, который проходил в Стокгольме (Швеция), Бойкова и Козловский заняли третье место. Золото досталось российской паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227,59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Отставание от обладателей золотых медалей составило 10 баллов.



Ранее Александра объяснила собственные скандальные слова в адрес своего тренера Татьяны Москвиной.