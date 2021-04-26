Бестемьянова назвала пятёрку российских фигуристок, претендующих на участие в Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, комментируя новость, что Алёна Косторная восстановила тройной аксель, назвала пятёрку российских фигуристок, претендующих на участие в Олимпиаде.
«Все давно ждали, что Косторная вернёт тройной аксель. Но она немножко опоздала с этим. Если бы она вернула этот прыжок раньше, был бы другой расклад. Теперь у неё появляется шанс поехать на Олимпиаду.
Мне кажется, на сегодняшний день пять основных претендентов — Щербакова, Туктамышева, Трусова, Валиева и Косторная, если та будет делать тройной аксель», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
В последний раз на соревнованиях спортсменка выполняла тройной аксель на чемпионате Европы 2020 года, который она выиграла. Когда в минувшее межсезонье Косторная перешла в академию Евгения Плющенко, то из-за перерыва в тренировках и болезни она не выполняла элемент ультра-си. Но когда после финала Кубка России Алёна решила вернуться в «Хрустальный», восстановление тройного акселя стало одним из условий, которые поставила перед фигуристкой Этери Тутберидзе.
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