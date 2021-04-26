Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спрятались от жары». Евгений Плющенко опубликовал новое фото с отдыха на Мальдивах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал свежее фото с отдыха на Мальдивах. Спортсмен сфотографировался с сыном Александром.

«Спрятались от жары», — подписал снимок Евгений.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!