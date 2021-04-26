Бойкова и Козловский прокомментировали слухи о своём уходе к новому тренеру

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в прямом эфире в «Инстаграме» развеяли слухи, касающиеся ухода их пары от нынешнего тренера Тамары Москвиной.



«Какое-то время назад Тамара Николаевна как наш тренер, как наш руководитель честно провела с нами разговор. К ней поступила информация, что в июле параллельно с открытием катка Нины Михайловны Мозер мы переходим кататься к ней в группу. Я и Саша даже не знали, как на это отреагировать. С Ниной Михайловной никогда не связывались ни мы, ни какие-либо наши официальные представители. Мы поговорили с Тамарой Николаевной, но продолжилось распространение этой ложной информации. С глубоким уважением относимся ко всем тренерам и специалистам фигурного катания, в том числе и к Нине Михайловне Мозер, но свою олимпийскую подготовку проводим в клубе Тамары Николаевны Москвиной. Хотели бы избежать любых провокаций, связанных с предстоящим олимпийским сезоном, потому что желаем сохранить целостность нашего коллектива и продолжать плодотворную, качественную работу. Олимпийский сезон, не олимпийский сезон — это не имеет никакого значения. Мы с Тамарой Николаевной с самого начала и так и продолжим тренироваться непосредственно в её клубе и под её руководством», — сказал Дмитрий Козловский.



Также Александра рассказала, что они находятся на сборах в Новогорске, ставят новую программу и учат новые элементы, готовясь к новому сезону. Отпуск у пары начнётся 15 мая.

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