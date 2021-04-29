Викторию Синицину поздравили с днём рождения на катке. Видео
Чемпионка мира, российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала пост в «Инстаграме» в свой день рождения. Сегодня, 29 апреля, спортсменке исполняется 26 лет.
«Как же я счастлива, что меня окружают лучшие, добрые, искренние друзья, и, я бы даже сказала, большая фигурно-катательная семья! Спасибо всем большое!» — написала Синицина.
Видео доступно на «Чемпионате»
В комментариях Синицину, в частности, поздравила российская кёрлингистка Анна Сидорова: «С днём рождения, красотка».
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