Викторию Синицину поздравили с днём рождения на катке. Видео

Чемпионка мира, российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала пост в «Инстаграме» в свой день рождения. Сегодня, 29 апреля, спортсменке исполняется 26 лет.

«Как же я счастлива, что меня окружают лучшие, добрые, искренние друзья, и, я бы даже сказала, большая фигурно-катательная семья! Спасибо всем большое!» — написала Синицина.

Видео доступно на «Чемпионате»

В комментариях Синицину, в частности, поздравила российская кёрлингистка Анна Сидорова: «С днём рождения, красотка».

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