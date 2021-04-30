«Писать под псевдонимом — мерзко и подло». Оксана Баюл отреагировала на статью о ней

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в своём «инстаграме» обратилась к журналистам Елене Вайцеховской и Роману Светлову, которые в разное время опубликовали интервью с ней и статью о ней.

«Да, Елена… Припоминаются в Америке чемпионаты мира среди профессионалов… По-моему, вы их так же забыли, как и ваш друг Тарасова… Да, ещё вы родом с Украины? Не так ли? Писать под псевдонимом так же, как наносить противнику удар со спины, — мерзко и подло. Пропаганда — это для не профессионалов своего дела, это для любителей.

После моего разговора с Вайцеховской, наверное, Роман Светлов, который меня вообще не знает и даже не видел, понятия не имеет… Пропаганда здорового издания не может писать две статьи, где первое интервью с Вайцеховской — всё хорошо и всё в порядке, а второе — пропаганда против Баюл-Фарина… Роман, всё что вы написали про Змиевскую и Петренко — неправда! Роман, я бы вам посоветовала сделать шикарное интервью про Петренко, он недалеко катается в российских шоу. И лично ему задать вопрос кто такой Джозеф Лемир и почему Украина выплатила им $ 12,5 млн за суд? И была ли Змиевская моим опекуном, и на каких правах она подписывала за меня контракты?" — написала Баюл в своём «инстаграме».

В комментарии к посту Баюл подписчица поинтересовалась: «Что на них нашло опять? Никак от вас не отстанут». Оксана ответила: «Пропаганда против Баюл».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!