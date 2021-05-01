Директор «Самбо-70» отреагировал на решение Плющенко и Трусовой прекратить сотрудничество

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость об окончании сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и российской фигуристкой Александрой Трусовой.



«Все вопросы к Тутберидзе. Пока не могу подтвердить (возвращение Трусовой в «Хрустальный»). Но я точно занимался возвращением Трусовой. А всё остальное — к Этери Георгиевне. Может, у неё свои планы. Я стараюсь и для самбо, и для дзюдо, и для всех видов. Я должен держать определённый баланс. Если мы вкладываем в учеников душу, сердце и финансы, почему мы должны помахать им рукой и разойтись? В большинстве случаев ученики ошибаются в том, что уходят, а потом жалеют об этом. Иногда нужно помочь им, дать возможность опомниться, вернуться», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и приняла участие в тренировке