«Всё, что ни делается, — к лучшему». Гербольдт — о Трусовой

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением насчёт ухода Александры Трусовой от тренера Евгения Плющенко.



«Спортсмен всегда чувствует, что для него лучше. В любом случае это был хороший опыт, всё, что ни делается, — к лучшему. Если спортсмен не уверен, что здесь и сейчас ему хорошо, то нужно пробовать, дабы потом не думать о том, что сделано не так.



К сожалению, спортивная карьера очень короткая. Никому из спортсменов не хочется ни о чём жалеть, поэтому все стремятся сделать максимум того, на что способны. Саше нужен был переход к Евгению — она его сделала. Это было не просто так. Так же и сейчас: Трусовой есть чем руководствоваться. Саша покаталась у двух сильнейших тренеров, почувствовала, как для неё лучше.



Женя рискнул всем: своей карьерой, своей репутацией, потому что ни для кого не секрет, что брать спортсменов такого уровня всегда очень опасно. Когда ты берёшь фигуриста, который уже катается на высоком уровне, ты не имеешь права сделать его хуже — ты должен сделать его лучше. Девочки, которые к нему приходили, катались на максимуме своих возможностей, поэтому было очень сложно что-то поменять и сделать ещё лучше.



Кроме того, после любого перехода идёт спад: происходит период привыкания к тренеру, тренера к спортсмену. У всех разный подход: когда тренер берёт спортсмена, в любом случае он будет делать его под свою систему. Считается, что работа нового тренера видна только через сезон, поэтому сначала почти у всех идёт спад: ты катаешься благодаря своим прошлым запасам, но при этом ломаешь старую систему и встраиваешься в новую. Результат всегда нужен здесь и сейчас. Женя взял Сашу к себе в межсезонье, когда новый сезон практически стартовал. Сломать всегда легко, но очень тяжело внедрить что-то новое, особенно когда у тебя идёт сезон и постоянные соревнования. Эту ситуацию очень сложно пройти незаметно и безболезненно», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.