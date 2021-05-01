Роднина: уход Трусовой? У Плющенко нет опыта. Все с амбициями привыкли работать по-другому

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о тренерском таланте Евгения Плющенко и о возможности возвращения Александры Трусовой в команду Этери Тутберидзе.
«Это часть бизнеса: кто-то уходит, кто-то приходит. Могу точно сказать: каким бы ты ни был гениальным спортсменом, сразу стать гениальным тренером ты не сможешь. Это такая профессия, где идёт накопительный опыт. Его у него нет. Знания есть, он пропускал всё через себя: сомневаюсь, что кто-то из тренерского штаба Тутберидзе или она сама прыгала тройные или четверные. А Плющенко это делал.
Максим Траньков, Саша Жулин, Олег Васильев, Артур Дмитриев — сколько их начинали в тренерстве. Но это совсем другая профессия. Я была у Плющенко в центре: видно, что он серьёзно хочет заниматься этой профессией. Но все, кто приходит с именем и амбициями, даже если им по 15 лет, привыкли по-другому работать, привыкли к другим тренерам.
Стоит ли Тутберидзе брать Трусову — вопрос к ней. Этери очень придирчивая и очень внимательно отбирает тех, с кем будет работать. Может, есть и такое, что лучше пусть у меня загибается, чем у кого-то процветает. Это вопрос между тренером и спортсменом», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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