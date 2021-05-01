«Тутберидзе — лучший тренер, к ней возвращаются не просто так». Ягудин — о Трусовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал решение российского тренера Евгения Плющенко и бронзового призёра чемпионата мира 2021 года Александры Трусовой прекратить сотрудничество, а также поделился мнением о вероятном возвращении Александры к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.
«Я и раньше высказывался, когда спортсмены уходили к Плющенко. Придерживаюсь мнения, что всё покажут будущие соревнования. Они продемонстрируют правильность или неправильность того или иного перехода. Сейчас хочу пожелать Жене продолжать работу, несмотря ни на что, и всё-таки попытаться вырастить своих чемпионов.
Что касается Тутберидзе, это лучший тренер и просто мастер своего дела. И мы видим, что к ней возвращаются не просто так. Также я думаю, что в сложившейся ситуации для Тутберидзе, наверное, пора строить новый каток. Потому что на одном «Хрустальном» столько фигуристов — я просто не представляю, как их всех там уместить», — приводит слова Ягудина «Газета.Ru».
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