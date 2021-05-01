Евгений Плющенко: впереди нас ждёт много интересного! Скоро всё узнаете

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео, на котором показал, как собирает тюльпаны для жены, музыкального продюсера Яны Рудковской.



«Вернулись в московскую весну с хорошим настроением и стимулом к работе! Впереди нас ждёт много интересного! Скоро всё узнаете! Всем хороших выходных! Всех обнял», — подписал видео Плющенко.

Плющенко собирает тюльпаны для жены.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.



Напомним, сегодня, 1 мая, Евгений сообщил о прекращении сотрудничества с бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года Александрой Трусовой.