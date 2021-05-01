Евгений Плющенко: впереди нас ждёт много интересного! Скоро всё узнаете

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео, на котором показал, как собирает тюльпаны для жены, музыкального продюсера Яны Рудковской.
«Вернулись в московскую весну с хорошим настроением и стимулом к работе! Впереди нас ждёт много интересного! Скоро всё узнаете! Всем хороших выходных! Всех обнял», — подписал видео Плющенко.
Плющенко собирает тюльпаны для жены.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.
Напомним, сегодня, 1 мая, Евгений сообщил о прекращении сотрудничества с бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года Александрой Трусовой.
- 1 мая 2021
-
17:01
-
16:58
-
16:32
-
15:12
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:24
-
13:15
-
12:56
-
12:46
-
12:42
-
12:27
-
12:25
-
12:21
-
12:07
-
11:58
-
11:57
-
11:56
-
11:32
-
10:07
-
00:19
- 30 апреля 2021
-
23:45
-
19:08
-
16:17
-
16:13
-
14:05
-
12:18
-
11:39
-
11:14
-
11:11
-
11:01
-
10:43
-
10:33
-
09:53