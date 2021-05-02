Тарасова: если бы Трусова не пришла обратно, это было бы большой ошибкой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала окончание сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и россиянкой Александрой Трусовой, а также оценила информацию о возвращении Александры к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.
«Я очень рада. Очень люблю Сашу и очень люблю Этери Георгиевну. И оцениваю её огромный вклад в фигурное катание именно в развитие девочек — не только в нашей стране, но и в мировом фигурном катании.
Мне кажется, что если бы Саша не пришла обратно, это было бы большой её ошибкой. Но она ее всё-таки не сделала. И она умница, такой мы её знаем. С огромным желанием побеждать и быть в команде Тутберидзе, и около неё, и вместе с ней. Саша, я рада, что ты приняла такое решение», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
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