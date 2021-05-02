Баюл: Тарасова не рассталась без войны с большинством воспитанников. Может, не в них дело?

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на воспоминания трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной о её переходе к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
«Что касается Тарасовой. У неё есть книженция, биографическая. Она её лет 15 назад опубликовала. Там вся история про то, какие неблагодарные ученики. И этого я любила, и эту обожала, и этим всю душу отдала — и все оказались неблагодарные сволочи. Возникает мысль: если вы, мадам, не смогли расстаться без войны с большинством своих воспитанников, быть может, не в них дело?
Кулик пришёл от Кудрявцева, и кто его четвёртый тулуп учил прыгать, так это не вы, а Джозеф Сабовчик. Климова и Пономаренко за четыре месяца до Олимпиады от Дубовой, а за Грищук вообще молчу… Не надо про меня неправду рассказывать! Вы как никто другой были в Америке в 90-х и знаете, чего моё золото стоило и сколько мне платили за шоу — у нас был общий агент», — написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».
- 2 мая 2021
-
15:40
-
15:16
-
13:44
-
13:12
-
12:53
-
12:35
-
12:09
-
10:42
-
10:27
- 1 мая 2021
-
23:57
-
22:44
-
21:51
-
21:13
-
20:28
-
18:20
-
17:01
-
16:58
-
16:32
-
15:12
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:24
-
13:15
-
12:56
-
12:46
-
12:42
-
12:27
-
12:25
-
12:21
-
12:07
-
11:58
-
11:57
-
11:56
-
11:32