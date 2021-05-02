Баюл: Тарасова не рассталась без войны с большинством воспитанников. Может, не в них дело?

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на воспоминания трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной о её переходе к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

«Что касается Тарасовой. У неё есть книженция, биографическая. Она её лет 15 назад опубликовала. Там вся история про то, какие неблагодарные ученики. И этого я любила, и эту обожала, и этим всю душу отдала — и все оказались неблагодарные сволочи. Возникает мысль: если вы, мадам, не смогли расстаться без войны с большинством своих воспитанников, быть может, не в них дело?

Кулик пришёл от Кудрявцева, и кто его четвёртый тулуп учил прыгать, так это не вы, а Джозеф Сабовчик. Климова и Пономаренко за четыре месяца до Олимпиады от Дубовой, а за Грищук вообще молчу… Не надо про меня неправду рассказывать! Вы как никто другой были в Америке в 90-х и знаете, чего моё золото стоило и сколько мне платили за шоу — у нас был общий агент», — написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».