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«Вот это ангел!» Подписчики отреагировали на оригинальное поздравление Плющенко с Пасхой

«Вот это ангел!» Подписчики отреагировали на оригинальное поздравление Плющенко с Пасхой
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко разместил на своей странице в «Инстаграме» оригинальное поздравление с праздником Пасхи.

На видео младший сын Плющенко, семимесячный Арсений, сидит в корзине с цветами и играет с золотыми пасхальными яйцами.

«Со светлым праздником Пасхи. Мира всем и добра! Happy Easter!» — подписал видео Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Подписчики с нежностью отреагировали на столь милое поздравление.

irinatsurgaeva55: Как уже подрос малыш. Всем добра!
maks_198703: Вот это ангел!
nataljaz1104: Чудесный пасхальный зайчик.
valechkalatisheva: Ой, какой цветочек в букете.
nataliapetrova86: Хорошенький мальчик. Красавчик.
yulkisa: Счастья, любви, мира и добра вашей семье! Какая милота в корзинке!

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