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«Вот это ангел!» Подписчики отреагировали на оригинальное поздравление Плющенко с Пасхой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко разместил на своей странице в «Инстаграме» оригинальное поздравление с праздником Пасхи.

На видео младший сын Плющенко, семимесячный Арсений, сидит в корзине с цветами и играет с золотыми пасхальными яйцами.

«Со светлым праздником Пасхи. Мира всем и добра! Happy Easter!» — подписал видео Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Подписчики с нежностью отреагировали на столь милое поздравление.

irinatsurgaeva55: Как уже подрос малыш. Всем добра!

maks_198703: Вот это ангел!

nataljaz1104: Чудесный пасхальный зайчик.

valechkalatisheva: Ой, какой цветочек в букете.

nataliapetrova86: Хорошенький мальчик. Красавчик.

yulkisa: Счастья, любви, мира и добра вашей семье! Какая милота в корзинке!