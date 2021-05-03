Буцаева: у Константиновой проблема психологического характера. Нужно справиться с головой

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала о работе со Станиславой Константиновой. Ранее фигуристка покинула академию Евгения Плющенко.

«В тренировочном процессе у меня со Стасей всё прекрасно, она выполняет все задания. У неё проблема психологического характера и дефицита стартов. В этом сезоне Стася участвовала лишь в двух этапах Кубка России и национальном чемпионате. Затем каталась в ледовом шоу и попала ко мне в конце января в полностью разобранном состоянии. Она месяц была без спортивных нагрузок! Моё мнение: нам со Станиславой важно сейчас как можно больше стартовать. Любые базовые турниры на уровне школ… Просто заявляться и выступать, заявляться и выступать, чтобы это стало естественным состоянием. Потому что я вижу: для Стаси любой турнир — стресс.

Сейчас она ежедневно исполняет обе программы. Это я практикую на всех своих учениках, и для Стаси изначально не было послаблений. Потому что если с её нервозностью не выкатывать программу, можно с середины встать и больше никуда не ехать. Прокатов мы наработали много, и физически Стася готова. Осталось справиться с головой», — цитирует Буцаеву сайт «Матч ТВ».

Буцаева — четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы. Константинова — бронзовый призёр Универсиады 2019 года.

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