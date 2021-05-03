Майя Хромых: мы с Алиной Загитовой даже подсмеиваемся немного над своими отцами

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала, как проводила растяжку у хоккейной команды в Казахстане.
Отец фигуристки Владислав Хромых — бывший хоккеист и тренер. Он возглавлял сборную России по хоккею на зимней Универсиаде 2017 года, где команда взяла золотые медали.
«Папа постоянно ездил на матчи в командировки, да и брат мой у него тренировался — он как раз по возрасту в ту команду попал. Времени особо не было. Плюс он долго работал в Казахстане. Мы с мамой ездили к нему, жили там примерно месяца три. И вот там я уже вместе с хоккеистами тренировалась. Мы в зале занимались ОФП. Растяжку им проводила, и вот это уже было забавно. У них ничего не получалось, а я над ними немножко издевалась.
У нас с Загитовой (с чемпионкой ОИ-2018 Алиной Загитовой. — Прим. «Чемпионата») отцы общаются, особенно на тренировках, про хоккей постоянно говорят. Они в молодости то ли вместе играли за одну команду, то ли против друг друга. Мы с Алиной над этим даже подсмеиваемся немного», — цитирует Хромых «RT на русском».
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