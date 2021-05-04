Максим Ковтун рассказал, как его не устроили условия в академии Плющенко

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира Максим Ковтун объяснил, почему отказался тренироваться в академии двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, когда его туда приглашали.
«То ли Женя Плющенко сам позвонил, то ли Инна Германовна (Гончаренко, тогдашний тренер Ковтуна. — Прим. «Чемпионата») позвонила с предложением приехать в академию и поговорить. Я подумал, а почему бы и нет? Приехал, были Яна (Рудковская, супруга Плющенко. — Прим. «Чемпионата»), Женя и Инна Германовна. Было озвучено предложение попробовать кататься у них в школе, вместе с Инной Германовной перейти к ним.
Если говорить о возвращении, Женя меня зарядил, на самом деле. Вот что он хорошо умеет и что у него получилось, так это зарядить меня на то, что я могу. Планы были, в принципе, достаточно серьёзные, но не было условий для того, чтобы готовиться, не было условий для большого спортсмена, чтобы выступать на больших стартах.
Каких условий? Элементарно: размер катка, был маленький каток. Ожидалось одно, потом это всё передвигалось. Мы же видим, что каток, которого все так долго ждали, построился относительно недавно. Исключительно, наверное, из-за этого не получилось. Возможно, ещё какие-то условия Инне Германовне не нравились, но это уже вопрос к ней», — рассказал Ковтун в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 4 мая 2021
-
10:39
-
10:33
-
10:22
-
10:16
-
09:51
-
09:36
-
08:32
-
08:24
-
08:12
-
00:14
- 3 мая 2021
-
23:49
-
21:12
-
20:26
-
18:25
-
16:27
-
15:35
-
14:50
-
14:34
-
14:33
-
13:24
-
13:08
-
12:42
-
11:38
-
11:15
-
11:10
-
10:49
-
09:55
-
09:48
-
08:48
- 2 мая 2021
-
21:33
-
19:15
-
17:22
-
15:40
-
15:16
-
13:44