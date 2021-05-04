Максим Ковтун рассказал, как его не устроили условия в академии Плющенко

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира Максим Ковтун объяснил, почему отказался тренироваться в академии двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, когда его туда приглашали.

«То ли Женя Плющенко сам позвонил, то ли Инна Германовна (Гончаренко, тогдашний тренер Ковтуна. — Прим. «Чемпионата») позвонила с предложением приехать в академию и поговорить. Я подумал, а почему бы и нет? Приехал, были Яна (Рудковская, супруга Плющенко. — Прим. «Чемпионата»), Женя и Инна Германовна. Было озвучено предложение попробовать кататься у них в школе, вместе с Инной Германовной перейти к ним.

Если говорить о возвращении, Женя меня зарядил, на самом деле. Вот что он хорошо умеет и что у него получилось, так это зарядить меня на то, что я могу. Планы были, в принципе, достаточно серьёзные, но не было условий для того, чтобы готовиться, не было условий для большого спортсмена, чтобы выступать на больших стартах.

Каких условий? Элементарно: размер катка, был маленький каток. Ожидалось одно, потом это всё передвигалось. Мы же видим, что каток, которого все так долго ждали, построился относительно недавно. Исключительно, наверное, из-за этого не получилось. Возможно, ещё какие-то условия Инне Германовне не нравились, но это уже вопрос к ней», — рассказал Ковтун в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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