Ирина Слуцкая попросила подписчиков помочь решить её спор с мужем

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая обратилась к подписчикам с просьбой решить её спор с мужем.

«Помогите решить спор. Я люблю свежий воздух в доме и всю жизнь сплю с открытыми окнами. В любое время года, при любой погоде. По-другому не могу. Муж, наоборот, постоянно всё закрывает: сквозняк, дует, холодно.

С появлением Киры тема открытых/закрытых окон прям заиграла новыми красками. Я приоткрываю окно, чтобы свежий воздух поступал в комнату. А он за мной всё закрывает! Потому что вдруг ветер, сквозняк, и ребёнок заболеет...



Я считаю, что это неправильно, что у ребёнка должен вырабатываться иммунитет. Мы же не в тропиках живём! А то потом любой ветерок на улице подует, и она будет болеть. Муж же уверен, что здоровья это не прибавляет, а вот навредить — может. Вы на чьей стороне: тех, кто любит свежий воздух, или тех, кому вечно дует?" — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года. 23 июня 2018 года Слуцкая вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина.