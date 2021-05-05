Оксана Баюл — о пятилетней дочке: она лучше меня

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала видео тренировки своей пятилетней дочери Софии на катке.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл
Одна из подписчиц отметила: «Мне нравится её простодушие. Она понятия не имеет, кто её мама». Баюл ответила: «Она лучше меня».
Другая подписчица посоветовала Софии взять уроки балетной техники, так как ей ещё далеко до грациозности матери. Оксана написала: «Нет, она — не я, а я — не она. Что касается балетных фигуристок, то их много и всё одно и то же, это скучно».
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).
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