Оксана Баюл — о пятилетней дочке: она лучше меня

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала видео тренировки своей пятилетней дочери Софии на катке.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл

Одна из подписчиц отметила: «Мне нравится её простодушие. Она понятия не имеет, кто её мама». Баюл ответила: «Она лучше меня».

Другая подписчица посоветовала Софии взять уроки балетной техники, так как ей ещё далеко до грациозности матери. Оксана написала: «Нет, она — не я, а я — не она. Что касается балетных фигуристок, то их много и всё одно и то же, это скучно».

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).



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