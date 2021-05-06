Елизавета Туктамышева: я всегда за новые эксперименты

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, в каком ещё виде фигурного катания могла бы себя представить.



«Представить можно всё, но вот соглашаться на это… В «Ледниковом периоде» можно было бы попробовать, но тоже страшно, конечно, с неопытным, начинающим фигуристом вставать в пару. Хотя это интересно, я всегда за новые эксперименты.

С кем из партнёров покаталась бы? Никита Кацалапов — потрясающий фигурист. Я считаю, что он один из лучших танцоров вообще. Но в танцах очень сложно, совсем другой вид, мне кажется. А из пар Макс Траньков — один из лучших парников. С Максом мы даже некоторые поддержки делали на шоу, поэтому мне с ним не так страшно.

С кем проще общаться? Вообще без разницы, главное, просто сойтись характерами, чтобы было весело. Какой у тебя вид, вообще не имеет значения», — приводят слова Туктамышевой «Известия».