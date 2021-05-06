Туктамышева: шучу над своей якобы старостью в «Инстаграме», но это не более чем юмор

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года в женском одиночном катании 24-летняя Елизавета Туктамышева высказала мнение о своём возрасте.

«Я вообще не люблю злость и злобу, хоть спортивную, хоть неспортивную. Фигурное катание — это искусство. Как можно заниматься искусством и источать злобу? Никак. На лёд я выхожу только в гармонии и на позитиве. Отношения с коллегами — то же самое. Мы дружим, нормально общаемся. Чем каждой из нас поможет вражда? А то, что многие одиночницы моложе, мне даже помогает. Бодрюсь рядом с новым поколением! (Смеётся.) И они подтягиваются, глядя на меня, такую взрослую и умудрённую опытом. Все постоянно говорят про возраст, называют это проблемой. Но поймите, все хотят высоких результатов. Что нужно для этого делать? Правильно, ставить сложные четверные прыжки ещё в детстве. Если спортсменка уже в 13 лет катается так, что может претендовать на победы в международных турнирах, что, ей надо запретить в них участвовать? Не думаю, что в будущем появится разделение соревновательных групп по возрасту. Просто тренеры и спортивная медицина будут работать над тем, чтобы девушки сохраняли топовую форму и способности как можно дольше. Я иногда шучу над своей якобы старостью в «Инстаграме», но это не более чем юмор», — приводит слова Туктамышевой «Собака.ru».