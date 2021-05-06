Алексей Мишин: фишка Туктамышевой — любовь

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, рассказал, как им удаётся успешно работать вместе, несмотря на разницу в возрасте.
«Смотрите, какая интересная ситуация. Лизе 24, мне 80. И мы до сих пор идём вперёд и развиваемся. Не видим преград и идём себе идём. Сервантес “Дон Кихота” чуть ли не в 90 лет написал, а мы чем хуже? Расцвет талантов Елизаветы Сергеевны идёт перманентно и безостановочно, — так и напишите. Поймите, её, как вы говорите, фишка — это любовь. Она не выходит на лёд или тренировки с оскалом преодоления, она просто любит фигурное катание и не может без него жить.
Сколько было болезней, неудач, травма была — любая другая бы абсолютно точно опустила руки, но не Лиза. Она, как Статуя Свободы, держит факел и говорит: “Девочки, работайте, и победы обязательно придут”. Знаете, что помогло ей на чемпионате мира в Стокгольме? Лиза не катала произвольную программу на тренировке, решила сохранить силы для выступления. Болельщики были в панике, но она знала, что делает, — и завоевала медаль, даже несмотря на то, что упала в процессе: кроме этого катание было идеальным», — приводит слова Мишина «Собака».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
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