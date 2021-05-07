Погорилая: к 15 годам спортсмен уже понимает, чего хочет от жизни

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании россиянка Анна Погорилая рассказала, почему детям важно заниматься спортом.
«Всем на спорт! Я за то, чтобы дети занимались спортом с ранних лет. Это не только про физическую форму и общее развитие, скорее это больше про внутренний стержень и характер, который можно получить только в спорте.
К решению заниматься спортом ребёнка подталкивают родители. Потому что в этом возрасте мысли в голове явно не о будущем. И именно в это время, 4-5 лет, у ребёнка закладываются привычки, которые будут помогать в жизни. Привычка работать, не сдаваться, идти к результату и каждый раз, когда не получилось, пробовать ещё.
Ещё одна из причин, почему я за спорт, — раннее взросление. К 15 годам спортсмен уже достигает каких-то результатов и понимает, чего хочет от жизни. В свои 15 я знала, что мне нужно сделать и как я это сделаю. В спорте не было времени на бессмысленное времяпрепровождение. Чем раньше начнёшь идти к цели, тем быстрее она будет достигнута.
А вы занимались спортом в детстве? И в какой спорт отдали бы своего ребёнка?» — написала Анна у себя в "инстаграме".
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