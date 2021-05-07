Галлямов прокатился по льду, одновременно набивая ногой мяч. Видео
Чемпион мира в парном катании российский фигурист Александр Галлямов на одной из тренировок соединил два своих любимых вида спорта — фигурное катание и футбол. Александр прокатился по катку, одновременно набивая ногой мяч.
В комментариях к этому посту в «инстаграме» fskatingspb появилось предложение одного из подписчиков: «Да можно в принципе новый спорт придумать! Мяч немного изменить, и всё».
Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной с сезона-2017/2018. Вместе они стали чемпионами мира в Стокгольме в марте 2021 года. Также они бронзовые призёры финала Гран-при (2019), чемпионы мира среди юниоров (2019), победители финала юниорского Гран-при (2018), победители первенства России среди юниоров (2019).
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