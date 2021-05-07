Семененко: стараюсь равняться на Коляду и брать у него только хорошее

17-летний российский фигурист Евгений Семененко, который в сезоне-2020/2021 дебютировал на чемпионате мира и вместе с Михаилом Колядой, вернул сборной России право на три квоты на Олимпийские игры 2022 года, поблагодарил титулованного товарища по группе Алексея Мишина за поддержку.

«Особенно хочу поблагодарить Мишу Коляду за то, что он меня подбодрил. Он сказал мне не обращать внимания на то, что говорят люди, а просто делать своё дело. Я честно квалифицировался, это было справедливо. Я заслужил эту поездку на чемпионат мира.

Одинаково волнуюсь перед каждым соревнованием. Больше всего нервничал в этом сезоне не на чемпионате мира, а перед короткой программой на юниорском чемпионате России, потому что лутц не очень хорошо получался на тренировках.

Очень рад, что такой сильный спортсмен, как Миша, на которого я могу равняться, присоединился к нашей группе. Наблюдаю за ним и стараюсь брать у него только хорошее. Его прыжки оцениваются на «+4» и «+5». Это мотивирует меня не отставать и развиваться.

Очень рад, что смог принять участие в соревнованиях со спортсменами мирового уровня и посмотреть, как они катаются. Я получил огромный опыт на чемпионатах мира и рад, что смог добиться хороших результатов», — приводит слова Семененко Golden Skate.