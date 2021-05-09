Даниил Глейхенгауз: неплохо получается помочь раскрыть таланты, даже если они не хотят

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как тренеры группы Этери Тутберидзе распознают талант фигуристов.

«На самом деле сразу сложно распознать талант. Ты можешь увидеть определённые способности, причём у детей они всегда разные: кто-то хорошо координирован, кто-то физически одарён, кто-то очень быстро усваивает информацию и соображает. В любом случае необходимо время, чтобы всё это увидеть. Одного таланта никогда не хватает для достижения результата. К этому таланту нужно добавить работоспособность и правильную работу.

В чём секрет успеха нашей группы? У нас неплохо получается помочь спортсменам раскрыть их таланты, даже если они этого не хотят.

То, что перед олимпийским сезоном у нас столько хороших девочек, показывает, что мы работаем в правильном направлении и даём результат. Поэтому сильные спортсмены собираются в нашей группе. В целом у нас ничего не поменяется – мы продолжим с каждым работать на максимум, ставить программы, работать над прыжками. И дальше они просто будут выходить на соревнования, чтобы уже там выяснять, кто сильнее, кто более стрессоустойчив и кто лучше продемонстрирует своё катание», – сказал Глейхенгауз на пресс-конференции во время семинара в Мексике.